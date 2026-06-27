Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Badeunfall am Baggersee - Taucher retten Badenden, 41-Jähriger verstirbt noch vor Ort

Düsseldorf (ots)

Samstag, 27. Juni 2026, 17.14 Uhr, Angermunder Baggerloch, Angermund

Am frühen Samstagabend meldeten Augenzeugen der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf, dass ein Badender im Angermunder Baggerloch untergegangen sei und nicht wieder aufgetaucht war. Daraufhin alarmierte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst, darunter zwei Taucherstaffeln sowie einen Rettungshubschrauber.

Zeugen hatten unmittelbar versucht, den 41-jährigen Mann selbst zu finden und zu retten, konnten ihn jedoch trotz schnellen und entschlossenen Handelns nicht lokalisieren. Die Einsatzkräfte mussten sich vor Ort einen rund 300 Meter langen Weg durch dichtes Gebüsch bahnen, um den südlichen Bereich des Baggersees zu erreichen.

Die Taucher fanden den Mann kurze Zeit später unter Wasser und brachten ihn ans Ufer. Trotz intensiver Bemühungen blieben die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen ohne Erfolg. Der 41-Jährige verstarb noch an der Einsatzstelle. Für die Betroffenen steht ein Notfallseelsorger zur Verfügung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell