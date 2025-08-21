Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Dresden (ots)

Wann? 21. August. 2025, 07:21 - 09:00 Uhr Wo? Stuttgarter Straße, Kaitz

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am heutigen Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Stuttgarter Straße / Ecke Altkaitz alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten dort zwei Pkw vom Typ VW. Infolge des Zusammenstoßes kippte eines der Fahrzeuge auf die linke Seite. Die 55-jährige Fahrerin des umgestürzten Pkw wurde leicht verletzt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte sie das Fahrzeug bereits verlassen. Sie wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der 42-jährige Fahrer des zweiten Fahrzeugs erlitt schwere Verletzungen. Ersthelfer betreuten ihn zunächst am Gehweg, bevor er durch eine Notärztin, das Rettungsdienstteam und Feuerwehrkräfte medizinisch versorgt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde. Parallel zu den Rettungsmaßnahmen banden Einsatzkräfte ausgelaufene Betriebsmittel. Während des Einsatzes kam es im Bereich der Unfallstelle zeitweise zu erheblichen Verkehrseinschränkungen, auch der ÖPNV war betroffen. Unter den hiervon betroffenen Fahrgästen befanden sich auch Schulkinder, die mit einem Bus auf dem Weg zur Schule waren. Sie konnten ihre Fahrt zunächst nicht fortsetzen und wurden teilweise durch Einsatzkräfte der Feuerwehr betreut. Die Unfallstelle wurde inzwischen an die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat. Im Einsatz waren 36 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Kaitz.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell