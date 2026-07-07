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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer flüchtet aus Kontrolle - zwei Polizisten verletzt

Lippstadt (ots)

Ein 46-jähriger Motorradfahrer versuchte am Montagabend (6. Juli) in Lippstadt-Eickelborn aus einer Polizeikontrolle zu flüchten. Dabei wurden zwei Polizeibeamte verletzt.

Eine Streifenwagenbesatzung wollte den Lippstädter gegen 20:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Alten Postweg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch und eine schwankende Körperhaltung beim 46-Jährigen. Daher wollten sie einen freiwilligen Atemalkoholtest durchführen, dem der Mann auch zunächst zustimmte.

Doch dann setzte er sich auf sein 125er-Motorrad und startete den Motor. Die Beamten versuchten, ihn zunächst verbal und dann körperlich an der Flucht zu hindern. Während ein Polizist nach dem Zündschlüssel griff, fuhr der 46-Jährige los und riss den Beamten kurz mit. Zudem fuhr er mit dem Motorrad gegen das Bein des zweiten Polizisten, der unmittelbar vor dem Zweirad stand.

Nach wenigen Metern gelang es den Einsatzkräften, den Lippstädter von seinem Fahrzeug zu ziehen, wodurch sowohl er selbst als auch sein Motorrad zu Fall kamen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab. Die Beamten legten ihm daraufhin Handfesseln an und brachten ihn zur Polizeiwache in Lippstadt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Motorrad und der Führerschein des 46-Jährigen wurden sichergestellt. Die Polizei untersagte ihm zudem das Führen sämtlicher fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge. Die beiden Polizisten wurden leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig. Gegen den Lippstädter wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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