Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ingewahrsamnahme nach erneutem Hausfriedensbruch - Drei Polizeibeamte verletzt

Troisdorf (ots)

Am Montagabend (03. August) kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Marie-Lene-Rödder-Straße in Troisdorf zu einem Polizeieinsatz, bei dem drei Polizeibeamte leicht verletzt wurden.

Gegen 18:45 Uhr verständigte der Filialleiter die Polizei, nachdem sich ein 33-jähriger Mann im Geschäft aggressiv verhalten und dieses trotz Aufforderung nicht verlassen hatte. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den Tatverdächtigen vor Ort an. Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der Mann unkooperativ und verbal aggressiv. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst nachkam.

Rund 45 Minuten später wurde die Polizei erneut zu dem Lebensmittelgeschäft gerufen. Nach Angaben des Filialleiters war der 33-Jährige in das Geschäft zurückgekehrt und hatte Kunden sowie Mitarbeitende angepöbelt.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Durchsetzung des Platzverweises eröffneten die Polizeibeamten dem Mann daraufhin die Ingewahrsamnahme. Hiergegen setzte er sich zur Wehr, griff die Einsatzkräfte an und schlug nach ihnen. Die Beamten brachten den 33-Jährigen zu Boden. Dabei zog der Tatverdächtige einer Polizeibeamtin an den Haaren und biss ihr in die rechte Hand. Mit Unterstützung weiterer zwischenzeitlich eingetroffener Einsatzkräfte konnte der Mann gefesselt werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte der 33-Jährige zudem, die Beamten zu treten und anzuspucken. Getroffen wurde hierbei niemand.

Da sich Hinweise auf einen möglichen Alkohol- und Drogenkonsum ergaben, wurde dem 33-Jährigen auf einer Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Bei dem Einsatz wurden insgesamt drei Polizeibeamte leicht verletzt. Eine Polizeibeamtin war aufgrund ihrer Verletzungen nicht mehr dienstfähig und musste sich in medizinische Behandlung begeben.

Gegen den 33-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (Re)

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