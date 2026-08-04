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POL-SU: Kollision zwischen Pedelec und Fahrrad - Zwei Leichtverletzte

Niederkassel (ots)

Am Montag (03. August) wurden bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Moselstraße/Hummerich/Rheinallee im Niederkasseler Ortsteil Mondorf zwei Radfahrende leicht verletzt.

Gegen 14:15 Uhr befuhr eine 45-jährige Niederkasselerin mit ihrem Pedelec die Rheinallee in Fahrtrichtung Moselstraße. Zeitgleich war ein 35-jähriger Fahrradfahrer auf der Moselstraße unterwegs und beabsichtigte, nach rechts auf die Rheinallee abzubiegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 35-Jährige während des Abbiegevorgangs aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit der entgegenkommenden Pedelec-Fahrerin. Beide Beteiligten versuchten noch auszuweichen, konnten einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Beide Radfahrende erlitten leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die 45-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 35-Jährige konnte seine Fahrt anschließend fortsetzen. An dem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Fahrrad des 35-Jährigen blieb unbeschädigt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Sieg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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