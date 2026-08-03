Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl in Supermarkt - Ablenkungsmanöver in zwei Fällen erfolgreich

Hennef (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (31.07.) kam es in Hennef zu zwei Trickdiebstählen in Supermarktfilialen. Gegen 09:45 Uhr befand sich eine 86-Jährige in einem Supermarkt am Hennefer Marktplatz, als sie in der Tee-Abteilung von einer männlichen Person angesprochen wurde und bei der Suche nach Tee um Hilfe gebeten wurde. Die 86-Jährige wandte sich in Folge von ihrem Einkaufswagen ab und half der unbekannten Person. Anschließend entfernte sich die Person zügig. Erst an der Kasse bemerkte die Seniorin, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrem Rucksack befindet. Dieser hing während des gesamten Einkaufs an einem Haken am Einkaufswagen. Die männliche Person wird wie folgt beschrieben: gebräunter Teint, etwa 170cm groß, circa 50 bis 60 Jahre alt, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, dunkel bekleidet und sprach gebrochenes deutsch.

Gegen 10:17 Uhr kam es zu einem weiteren Trickdiebstahl in einem Discountermarkt an der Oberen Siegstraße in Hennef. Eine 78-Jährige wurde ebenfalls von einer männlichen Person angesprochen, welche angab, aufgrund von Halsschmerzen nach Tee zu suchen. Die 78-Jährige half der unbekannten Person. Noch in der Filiale bemerkte die Frau das Fehlen ihrer Geldbörse, welche sich in ihrer im Einkaufswagen liegenden Tasche befand. Die Seniorin sprach einen Mitarbeitenden der Filiale an, der die Polizei informierte. Anhand der Videoaufzeichnung konnten zwei beteiligte Personen erkannt werden. Beide Personen sind männlich und ca. 40 Jahre alt, eine Person trug eine Kappe, ein weißes Shirt und eine schwarze Lederjacke, die andere Person ein blaues Hemd mit auffälligem Muster. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder einem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3521 bei der Polizei zu melden.(Pa)

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