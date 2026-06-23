Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Bundespolizisten vollstreckten Haftbefehl am Hbf. Schwerin
Schwerin (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock vollstreckten in der Nacht zum 22. Juni 2026 einen Haftbefehl gegen einen 30-jährigen Algerier, nachdem ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG diesen ohne gültigen Fahrausweis im RE 1 (4323) auf der Bahnstrecke Hbf. Hamburg - Hbf. Schwerin feststellte.
Am Hauptbahnhof Schwerin kontrollierten Bundespolizisten daraufhin den Mann. Dabei ermittelten sie, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl gegen den Mann erließ. Zuvor hatte ihn das Amtsgericht Hamburg - St. Georg wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1.100,- Euro verurteilt. Da er die Geldstrafe nicht vollumfänglich zahlte, hat er nunmehr eine Ersatzfreiheitsstrafe von 54 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt zu verbüßen. Zudem war der Mann durch die Staatsanwaltschaften Hannover, Schwerin und Hamburg zur Ermittlung seines Wohnortes wegen Diebstahls, besonders schweren Diebstahls sowie Diebstahls mit Waffen ausgeschrieben.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Polizeibeamten den Mann in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Sie leiteten zudem ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen ein.
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