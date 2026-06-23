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Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizisten vollstreckten Haftbefehl am Hbf. Schwerin

Schwerin (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock vollstreckten in der Nacht zum 22. Juni 2026 einen Haftbefehl gegen einen 30-jährigen Algerier, nachdem ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG diesen ohne gültigen Fahrausweis im RE 1 (4323) auf der Bahnstrecke Hbf. Hamburg - Hbf. Schwerin feststellte.

Am Hauptbahnhof Schwerin kontrollierten Bundespolizisten daraufhin den Mann. Dabei ermittelten sie, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl gegen den Mann erließ. Zuvor hatte ihn das Amtsgericht Hamburg - St. Georg wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1.100,- Euro verurteilt. Da er die Geldstrafe nicht vollumfänglich zahlte, hat er nunmehr eine Ersatzfreiheitsstrafe von 54 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt zu verbüßen. Zudem war der Mann durch die Staatsanwaltschaften Hannover, Schwerin und Hamburg zur Ermittlung seines Wohnortes wegen Diebstahls, besonders schweren Diebstahls sowie Diebstahls mit Waffen ausgeschrieben.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Polizeibeamten den Mann in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Sie leiteten zudem ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1d
18057 Rostock
Silvana Bone-Winkel
Telefon: 0381 / 2083 - 1006
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

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