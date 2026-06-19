Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: 687 Tage Freiheitsstrafe
Rostock (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock vollstreckten in der Nacht zum 19. Juni 2026 einen Haftbefehl gegen einen 82-jährigen schwedischen Staatsangehörigen.
Bei der Überprüfung der Personalien des aus Schweden eingereisten 82-jährigen Mannes am Rostocker ZOB, stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Das Landgericht Frankfurt verurteilte den Schweden zuvor zu insgesamt vier Jahren und 10 Monaten Haft. Hiervon sind nun noch 687 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen.
Die Einsatzkräfte brachten den Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am heutigen Morgen in die nächstgelegene JVA.
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