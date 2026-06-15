Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Regionalbahn in der Abstellanlage Schwerin besprüht

Schwerin (ots)

Ein Mitarbeiter der DB AG informierte das Bundespolizeirevier Schwerin über mehrere Schmierereien an einem in der Abstellanlage Schwerin befindlichen Regionalexpress. Ersten Ermittlungen zufolge sprühte(n) derzeit noch unbekannte(r) Täter in den Nachmittagsstunden des 14. Juni 2026 vier verschiedene unleserliche Schriftzüge in einer Gesamtgröße von 20 Quadratmetern an insgesamt zwei Reisezugwagen. Die genaue Schadenshöhe steht noch aus und ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat am gestrigen Nachmittag verdächtige Personen in der Abstellanlage Schwerin oder in unmittelbarer Nähe beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nehmen die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 / -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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