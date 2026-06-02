Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Rostocker Hauptbahnhof

Rostock (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Rostock beteiligte sich gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Rostock und der DB Sicherheit am bundesweiten Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität auf dem Gebiet der Bahnanlagen. Vom 29.05. - 31.05.2026 stellten die eingesetzten Kräfte am Hauptbahnhof Rostock insgesamt 276 Identitäten fest und durchsuchten 154 Personen sowie deren mitgeführte Sachen.

Im Rahmen der Überprüfungen stellten die beteiligten Kräfte mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren fest, davon u.a.:

- vier Verstöße gegen das Waffengesetz (aufgrund des Mitführens von Messern und einem Schlagring) - vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Konsumcannabisgesetz - zwei Verstöße gegen das Strafgesetzbuch (Beleidung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte)

Die Einsatzkräfte identifizierten zudem mehrere gesuchte Personen, die zur Ermittlung ihres Aufenthaltsortes durch verschiedene Behörden ausgeschrieben waren. Die Beamtinnen und Beamten stellten im Rahmen des Einsatzes alle Beweismittel sicher und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Insgesamt beteiligten sich 41 Einsatzkräfte am Einsatz.

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