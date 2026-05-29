Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - 27-Jähriger muss ins Gefängnis
Rostock (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock vollstreckten heute Morgen einen Haftbefehl am Überseehafen gegen einen 27-jährigen Polen. Die Person beabsichtigte nach Dänemark auszureisen.
Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellten die Beamten fest, dass ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hof vorlag. Das Amtsgericht Hof verurteilte ihn zuvor aufgrund eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz und setzte eine Geldstrafe in Höhe von 910 Euro fest.
Da der 27-Jährige den offenen Betrag nicht bezahlte, brachten ihn die Einsatzkräfte in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.
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