Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Bewaffneter Mann am Haltepunkt Lütten Klein
Rostock (ots)
Ein mit einem Küchenmesser bewaffneter Mann am Haltepunkt Lütten Klein löste am gestrigen Nachmittag einen Polizeieinsatz aus.
Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei, dass sich am Haltepunkt Lütten Klein ein Mann mit einem Küchenmesser in der Hand auf dem Bahnsteig bewege. Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei stellten den Mann vor Ort fest und forderten ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Im Rahmen der Durchsuchung des 37-Jährigen fanden die Polizeikräfte zwei Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 15 cm und 19 cm und stellten diese sicher. Zudem stellten sie eine Verpackung mit weißem Pulver sicher. Ersten Ermittlungen zufolge soll es zu keiner Bedrohungslage gegen Dritte gekommen sein. In Abstimmung mit einem hinzugezogenen Notarzt lieferten die Polizeikräfte den Mann in ein Klinikum ein.
Die Bundespolizisten leiteten gegen den bereits polizeilich bekannten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Waffengesetzes ein.
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