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POL-SU: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin - Schmuck im Wert von 20.000 Euro und Bargeld erbeutet

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Eine 86-Jährige wurde am vergangenen Freitag (31.07.) Opfer eines Telefonbetrugs. Falsche Polizeibeamte hatten ihr gegenüber am Telefon vorgetäuscht, dass sich in ihrem Wohnumfeld Banden aufhalten würden, welche bevorzugt ältere Menschen beklauen. Man würde einen Polizeibeamten zu ihr schicken, welcher ihren Schmuck in Augenschein nehmen würde. Die 86-Jährige wurde misstrauisch, ließ sich die Dienstnummer des Anrufers geben und wollte die 110 wählen. Sie wurde seitens des Anrufers angewiesen, das laufende Telefonat während des Wählvorgangs nicht zu beenden. Ein echtes Telefonat mit der 110 kam dadurch nicht zustande. Die Neunkirchenerin bemerkte dies nicht und auf Nachfrage wurden die falschen Angaben des Betrügers am Telefon bestätigt. Kurz darauf klingelte eine männliche Person an der Haustür des Opfers und ließ sich den Schmuck zeigen und fotografierte diesen. Weiterhin händigte die Seniorin dem Unbekannten das im Haus befindliche Bargeld aus, welcher die Seriennummern überprüfen wollte. Unter dem Vorwand schlechter Lichtverhältnisse in der Wohnung gab die unbekannte Person an, den Schmuck im Polizeiauto erneut zu fotografieren und verließ die Wohnung der Seniorin mitsamt Schmuck und mehreren hundert Euro Bargeld. Als die 86-Jährige misstrauisch wurde und nach dem Polizeiauto schaute, bemerkte sie, dass sich weder die unbekannte Person noch ein Polizeiauto vor ihrer Wohnanschrift befanden und informierte die Polizei. Der Wert des ausgehändigten Schmucks wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die 86-Jährige gab an, dass die unbekannte männliche Person klein und kräftig gebaut war, dunkle Haare hatte und dunkel gekleidet war, weiterhin war er der deutschen Sprache nur eingeschränkt mächtig. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Bereich der Straßen Hauptstraße, Walzenrather Straße, Dahlerhofer Straße und Raiffeisenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. Die Polizei rät, mit Verwandten und Bekannten über derlei Betrugsmaschen zu sprechen und davor zu warnen. Machen Sie am Telefon niemals Angaben über verfügbare Geldbeträge oder Wertgegenstände. Beenden Sie Telefongespräche direkt, wenn Sie sich unsicher sind. Die Polizei nimmt Ihr Geld oder Ihren Schmuck niemals in Verwahrung. Händigen Sie niemals Geld, Bankkarten oder Schmuck an Unbekannte aus. Weitere Informationen zu Betrugsformen finden Sie unter https://praevention.polizei.nrw/. (Pa) #sicherimalter

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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