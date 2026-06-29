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POL-DU: Fahrgastkabinenschiff nach Grundberührung auf dem Rhein festgefahren

POL-DU: Fahrgastkabinenschiff nach Grundberührung auf dem Rhein festgefahren
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Köln/Duisburg (ots)

Am Montagmorgen (29. Juni) ist es gegen 9 Uhr auf dem Rhein im Bereich der Deutzer Platte in Köln (Rheinkilometer 687,6) zu einer Schifffahrtshavarie gekommen. Ein etwa 135 Meter langes Fahrgastkabinenschiff lief dort auf Grund und fuhr sich fest. Hierbei touchierte das Schiff mit dem Bug die Kaimauer am linken Ufer.

Glück im Unglück: nach derzeitigem Stand wurden keine Fahrgäste oder Besatzungsmitglieder verletzt.

Der Schiffsführer (37) versuchte zunächst eigenständig das deutlich nach Backbord geneigte Schiff wieder freizubekommen, was jedoch nicht gelang. In der Folge wurden die zuständige Re-vierzentrale sowie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) informiert.

Eine Schifffahrtssperre war nicht erforderlich. Das WSA führte im betroffenen Bereich des Rheins eine Wahrschau (Warnung) der Schifffahrt durch. Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei ahndeten das Verhalten des 37-Jährigen mit einem Verwarngeld.

Im Verlaufe des Abends soll das Fahrgastkabinenschiff freigeturnt werden.

Die Polizei Duisburg ist organisatorisch landesweit für die Wasserschutzpolizei in Nordrhein-Westfalen zuständig.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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