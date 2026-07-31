Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Über 60.000 Gesamtschaden - Erfolgreiche Schockanrufe

Neunkirchen-Seelscheid/Niederkassel (ots)

Am Mittwoch (29.07.) wurde ein Ehepaar aus Neunkirchen-Seelscheid Opfer eines Schockanrufes. Der Ehemann gab an, dass er am Mittwochnachmittag einen Anruf von einem ihm nicht bekannten Mann erhalten habe. Dieser erklärte, dass der Sohn des 83-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem mehrere Menschen schwer verletzt wurden. Während des Telefonats wurde er immer wieder mit anderen Gesprächspersonen verbunden, unter anderem auch mit einem angeblichen Arzt. Dieser berichtete im weiteren Verlauf, dass nun eine Person an den Folgen des Unfalls verstorben sei. Der 83-Jährige könne die anstehende Inhaftierung des Sohnes verhindern, indem er eine Kaution von 80.000 Euro zahlen würde.

Nachdem der Senior angab, lediglich 40.000 Euro aufbringen zu können, wurde er telefonisch mit einer vermeintlichen Richterin verbunden. Diese nannte ihm ein Aktenzeichen sowie einen Code, mit welchem er in wenigen Tagen die hinterlegte Kaution zurückerhalten würde. Ihm wurde angekündigt, dass jemand käme, um das Bargeld abzuholen.

Gegen 18:00 Uhr erschien eine unbekannte männliche Person und nahm wortlos das Bargeld entgegen. Er wird wie folgt beschrieben: gebräunter Teint, etwa 180cm bis 200cm groß, circa 40 Jahre alt, kurze schwarze Haare, kräftige Statur und mit einem roten T-Shirt bekleidet.

Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Bereich der Straßen Hennefer Straße, Wiesengrund, Remschosser Straße, Schönfelder Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 02241 541-3121 zu melden.

In Niederkassel kam es am selben Tag zu einem weiteren Betrug mittels Schockanruf. Hier wurde eine 84-jährige Niederkasselerin mit unterdrückter Rufnummer von einer unbekannten Frau kontaktiert und auch ihr wurde berichtet, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei der eine Person verstorben sei. Auch hier wurde eine hohe Kaution verlangt. Da die Niederkasselerin diese nicht aufbringen konnte, suchte sie Bargeld und Schmuck zusammen und übergab noch während des Telefonats 7.000 Euro Bargeld sowie Goldschmuck im Wert von geschätzten 15.000 Euro an einen angeblichen Gutachter, welcher vor ihrer Haustür erschien.

Die männliche Person kann wie folgt beschrieben werden: Heller Teint, etwa 180cm groß, circa 20 Jahre alt, blonde Haare und mit einem hellblauen T-Shirt und Jeans bekleidet.

Auch hier werden Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Bereich der Oberstraße, Römerstraße, Bonner Straße, Auf dem Senkel beobachtet haben, gebeten, sich unter 02241 541-3221 zu melden.

Die Polizei rät, mit Verwandten und Bekannten über derlei Betrugsmaschen zu sprechen und davor zu warnen. Die Polizei weist zusätzlich darauf hin, dass in Deutschland keine Kautionen von Polizei oder Justiz erhoben werden. Geben Sie telefonisch keine Informationen über persönliche Daten oder ihre Vermögensverhältnisse preis. Und händigen Sie niemals Geld, Bankkarten oder Schmuck an Unbekannte aus. Weitere Informationen zu Betrugsformen finden Sie unter https://praevention.polizei.nrw/. (Pa) #sicherimalter

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