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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ungesicherten Pkw auf Bundesstraße zurückgelassen

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Um kurz nach Mitternacht (31. Juli) meldeten Autofahrer einen ungesicherten und unbeleuchteten Pkw auf der Bröltalstraße (B 478) in Höhe Neunkirchen-Seelscheid-Ingersau. Ein Fahrer war nicht im Fahrzeug. Der Hyundai war hinter einer Kurve auf dem Fahrstreifen abgestellt. Erlaubt ist an dieser Stelle eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde die Gefahrenstelle von den Meldern und einem Krankenwagen, der zufällig vorbeigekommen war, gesichert. Zum Unfall war es nicht gekommen.

Der Pkw wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Polizei fahndete nach dem Fahrer und fand ihn schließlich in der Nähe einer Brücke. Der 33-Jährige erklärte, er habe den Wagen wegen Kraftstoffmangels stehen lassen. Er wirkte auf die Beamten verwirrt und wurde zur Klärung des Sachverhalts auf die Polizeiwache gebracht. Anschließend brachte ihn ein Krankenwagen in eine Landesklinik.

Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr läuft weiter. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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