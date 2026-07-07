Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Polizei sucht unbekannten Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Seewald (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag zwischen Altensteig und Erzgrube wurde eine Radfahrerin leicht verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 29-jährige E-Bike-Fahrerin gemeinsam mit ihrem Partner gegen 15:50 Uhr auf der Landesstraße 362 in Richtung Nagoldtalsperre, als ihnen auf der Gegenfahrbahn ein Pkw entgegenkam. In diesem Moment setzte ein hinter dem Pkw fahrendender Motorradfahrer zum Überholen an. Beim Überholvorgang kam dieser so weit in den Gegenverkehr, dass die Radfahrer in den Grünstreifen ausweichen mussten und die Frau zu Fall kam. Durch den Sturz zog sich die 29-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern.

Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den gesuchten Motorradfahrer geben können, sich unter der Rufnummer 07441 536-310 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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