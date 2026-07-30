Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Fahrer ohne Führerschein erwischt

Siegburg/Hennef/Windeck (ots)

Am Mittwoch (29. Juli) stoppte die Polizei in der Siegburger Jägerstraße einen 30-jährigen Autofahrer aus Troisdorf. Der Mann telefonierte während der Fahrt mit dem Handy am Ohr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Er besitzt seit zwei Jahren keinen Führerschein. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und zeigten ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Handynutzung am Steuer an. Auch der Halter des Wagens erhielt eine Anzeige, weil er dem 30-Jährigen das Fahren ohne Führerschein ermöglicht hatte.

Gegen 14 Uhr entdeckten Polizisten der Wache Hennef auf einem Tankstellengelände an der Frankfurter Straße einen 42-jährigen Hennefer in einem Auto. Der Mann, der seit 20 Jahren keinen Führerschein mehr hat und bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen ist, gab nach Hinweis auf die Videoüberwachung zu, das Fahrzeug gefahren zu haben. Er muss sich erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Eine Stunde später meldete ein Anwohner aus dem Windecker Ortsteil Wilberhofen einen nicht zugelassenen Traktor, der durch die Rochusstraße gefahren war. Die Polizei fand das Fahrzeug auf einem Bauernhof - ohne Kennzeichen. Nach Ermittlungen identifizierten die Beamten einen 26-jährigen Windecker als mutmaßlichen Fahrer. Der junge Mann bestritt die Vorwürfe und erklärte, er habe keinen Führerschein. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Nutzung eines nicht zugelassenen Fahrzeugs ermittelt. (Bi)

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