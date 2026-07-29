Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Brandstiftung an Brombeerhecke

Polizei sucht Zeugen

Niederkassel (ots)

Im Niederkasseler Ortsteil Ranzel brannte am Dienstagabend eine Brombeerhecke. Gegen 22:35 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Bei deren Eintreffen war die Feuerwehr bereits vor Ort und löschte die Flammen der Hecke. Diese befindet sich entlang eines Grundstücks an der Adlerstraße, zwischen der Einmündung des Heidewegs und den Feldern Richtung Weilerhofer See. Da das Feuer an mehreren Stellen ausbrach, wird derzeit von vorsätzlichem Inbrandsetzen ausgegangen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter 02241 541-3221 zu melden. (Uhl)

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