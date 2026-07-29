PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Brandstiftung an Brombeerhecke
Polizei sucht Zeugen

Niederkassel (ots)

Im Niederkasseler Ortsteil Ranzel brannte am Dienstagabend eine Brombeerhecke. Gegen 22:35 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Bei deren Eintreffen war die Feuerwehr bereits vor Ort und löschte die Flammen der Hecke. Diese befindet sich entlang eines Grundstücks an der Adlerstraße, zwischen der Einmündung des Heidewegs und den Feldern Richtung Weilerhofer See. Da das Feuer an mehreren Stellen ausbrach, wird derzeit von vorsätzlichem Inbrandsetzen ausgegangen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter 02241 541-3221 zu melden. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 11:26

    POL-SU: Einbruch in Schwimmbad-Kiosk

    Eitorf (ots) - Zwischen Sonntag (26. Juli), 22:00 Uhr, und Dienstag (28. Juli), 13:40 Uhr, wurde in Eitorf in einen Schwimmbad-Kiosk eingebrochen. Dieser befindet sich auf dem Gelände einer Badeanstalt an der Straße "Am Eichelkamp". Bislang unbekannte Täter überwanden vermutlich unter Zuhilfenahme einer Leiter den Zaun, der das Gelände umgibt. So gelangten sie zu der Gastronomielaube, zu der sie sich Zugang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren