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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Streit in Wohngemeinschaft - 43-Jähriger festgenommen

Siegburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (30. Juli) meldete sich ein 63-jähriger Siegburger auf der Polizeiwache und berichtete von einer Bedrohung. Er erklärte, mit einem 43-jährigen Mann in einer möblierten Dachgeschosswohnung an der Nordstraße zu leben. Sein Mitbewohner sei häufig betrunken, und es habe erneut Streit gegeben. Dabei habe der 43-Jährige ihn bedroht. Aus Angst habe er die Wohnung verlassen und die Polizei aufgesucht.

Ein Streifenteam fuhr zur Wohnung. Währenddessen meldeten Anwohner einen Randalierer auf der Nordstraße. Es handelte sich um den Tatverdächtigen, der offensichtlich betrunken war und vermutlich auch unter Drogeneinfluss stand. In der Dachgeschosswohnung entdeckten die Polizisten Rauch.

Die Ursache war ein kleines Feuer im Zimmer des 63-Jährigen, das der 43-Jährige mutmaßlich gelegt hatte. Die Beamten löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher. Zur Sicherheit rückte die Feuerwehr an, um versteckte Glutnester auszuschließen. Weitere Brände fanden die Einsatzkräfte nicht. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei nahm den 43-Jährigen vorläufig fest und ließ ihm Blutproben entnehmen. Derzeit prüfen die Behörden, ob er wegen der Bedrohung und des Brandes einem Haftrichter vorgeführt wird. Eine Entscheidung steht noch aus. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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