PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher stellte sich versehentlich selbst und landet in Untersuchungshaft

Hennef (ots)

Am Dienstmittag (28. Juli) betrat ein 34-jähriger Mann aus Mönchengladbach die Polizeiwache in Hennef, um den Diebstahl seines Fahrrades zur Anzeige zu bringen. Während der Anzeigenaufnahme überprüfte der aufnehmende Beamte die Personalien des Mönchengladbachers. Dabei stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Bonn per Haftbefehl gesucht wird. Der Verdacht: Er soll im letzten Jahr an einem Wohnungseinbruch beteiligt gewesen sein.

Nach der Anzeigenerstattung verhaftete der Beamte ihn. Nun wartet er in einer Justizvollzugsanstalt auf seine Gerichtsverhandlung. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 10:46

    POL-SU: Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gestoppt

    Eitorf (ots) - Am Montagmorgen (27. Juli) um 07:25 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiwache Eitorf einen 22-jährigen Windecker, der auf einem Kleinkraftrad die Bahnhofstraße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle räumte der Fahrer ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 13:27

    POL-SU: Mann bedroht Barbesucher mit Messer - Polizei nimmt Verdächtigen fest

    Troisdorf (ots) - Am Freitagabend (24. Juli) wurde die Polizei in die Troisdorfer Innenstadt gerufen. Mehrere Männer berichteten, sie hätten sich im Außenbereich einer Bar aufgehalten, als ein Unbekannter sie belästigte und aggressiv auftrat. Im Verlauf des Streits zog der Mann ein Messer und bedrohte die Gruppe. Bevor die Polizei eintraf, flüchtete der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren