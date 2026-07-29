Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher stellte sich versehentlich selbst und landet in Untersuchungshaft

Hennef (ots)

Am Dienstmittag (28. Juli) betrat ein 34-jähriger Mann aus Mönchengladbach die Polizeiwache in Hennef, um den Diebstahl seines Fahrrades zur Anzeige zu bringen. Während der Anzeigenaufnahme überprüfte der aufnehmende Beamte die Personalien des Mönchengladbachers. Dabei stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Bonn per Haftbefehl gesucht wird. Der Verdacht: Er soll im letzten Jahr an einem Wohnungseinbruch beteiligt gewesen sein.

Nach der Anzeigenerstattung verhaftete der Beamte ihn. Nun wartet er in einer Justizvollzugsanstalt auf seine Gerichtsverhandlung. (Bi)

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