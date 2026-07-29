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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Schwimmbad-Kiosk

Eitorf (ots)

Zwischen Sonntag (26. Juli), 22:00 Uhr, und Dienstag (28. Juli), 13:40 Uhr, wurde in Eitorf in einen Schwimmbad-Kiosk eingebrochen. Dieser befindet sich auf dem Gelände einer Badeanstalt an der Straße "Am Eichelkamp". Bislang unbekannte Täter überwanden vermutlich unter Zuhilfenahme einer Leiter den Zaun, der das Gelände umgibt. So gelangten sie zu der Gastronomielaube, zu der sie sich Zugang verschafften und zwei Kästen und weitere Einzelflaschen Bier entwendeten. Anschließend entkamen der oder die Tatverdächtigen unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Personen machen können, sich unter 02241 541-3421 zu melden. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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