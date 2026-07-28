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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verdacht des Fahrerwechsels nach Flucht vor Polizeikontrolle - Fahrzeug beschlagnahmt

Siegburg (ots)

Am Montagabend (27. Juli) versuchten Polizeibeamte der Wache Siegburg gegen 18:00 Uhr einen Mercedes auf der Barbarossastraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle anzuhalten und zu kontrollieren.

Nachdem der Fahrer dem Stoppsignal zunächst Folge geleistet und am Fahrbahnrand angehalten hatte, beschleunigte er plötzlich und flüchtete mit dem Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich zu diesem Zeitpunkt ausschließlich der männliche Fahrzeugführer im Fahrzeug.

Während der Flucht fuhr der Mercedes über die Barbarossastraße in Richtung Steinbahn. Dabei überquerte der Fahrer an der Kreuzung Steinbahn / Alte Poststraße die Rotlicht zeigende Ampel. Ob dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Im Anschluss verloren die Polizisten den Blickkontakt zum Flüchtigen.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde der Mercedes wenig später auf der Zeithstraße in Siegburg angetroffen. Am Steuer saß jedoch die Fahrzeughalterin und nicht der zuvor geflüchtete junge Mann, bei dem es sich mutmaßlich um den 22-jährigen Sohn der Fahrzeughalterin handelt. Dieser war nicht mehr im Fahrzeug. Die Frau gab an, soeben von ihrer Wohnanschrift aus losgefahren zu sein. Mehr könne sie nicht sagen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass es nach der Flucht zu einem Fahrerwechsel gekommen ist. Zur Klärung des Sachverhalts wurde das Mobiltelefon der Fahrzeughalterin als Beweismittel beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 22-jährige Tatverdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Fahrzeug bereits am 10. Juli 2026 im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Auch damals soll der Tatverdächtige den Mercedes geführt haben.

Das Fahrzeug wurde als Beweismittel beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Wer Angaben zur Tat oder zum Fahrzeugführer machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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