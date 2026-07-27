PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann steckt Wohnung in Brand
Festnahme im Kreis Kleve

Siegburg (ots)

In Siegburg setzte ein Mann am Sonntag (26. Juli) seine Wohnung an der Bonner Straße in Brand. Der 31-Jährige kündigte sein Vorhaben am Nachmittag einer Bekannten via Messenger-Dienst an. Diese wählte daraufhin den Notruf, so dass Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort entsendet wurden. Beim Eintreffen gegen 17:20 Uhr war Rauch zu sehen, der aus der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der betroffene Bereich der Bonner Straße und der kreuzenden Hohenzollernstraße gesperrt werden. Die Feuerwehr löschte die in Vollbrand stehende Wohnung, wodurch ein Übertreten der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert werden konnte. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der mutmaßliche Brandstifter war nicht mehr vor Ort. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die am Montagvormittag (27. Juli) zur Festnahme des 31-Jährigen im Kreis Kleve führte. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung dauern an. (Uhl)

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

 
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 11:32

    POL-SU: Dieb beißt Mann

    Troisdorf (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (26. Juli) biss in Troisdorf ein Dieb einen Mann in die Hand. Gegen 04:05 Uhr meldete ein Taxifahrer zwei Personen, die an einer Bushaltestelle an der Sieglarer Straße im Ortsteil Oberlar eine körperliche Auseinandersetzung hätten. Dem war folgender Sachverhalt vorausgegangen: Einer der Kontrahenten hatte von seiner Wohnung in der Kepler Straße aus gesehen, dass der andere mit einer Taschenlampe in sein vor dem Haus geparkten ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 13:07

    POL-SU: Pedelec-Fahrer bei Dooring-Unfall leicht verletzt

    Niederkassel (ots) - Am Donnerstagabend (23. Juli) wurde ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem sogenannten Dooring-Unfall auf der Taunusstraße im Niederkasseler Ortsteil Mondorf leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 65-jährige Niederkasseler gegen 20:30 Uhr mit seinem Pedelec die Taunusstraße aus Richtung Laurentiusstraße kommend in Fahrtrichtung Wiedstraße. Zeitgleich stellte eine 24-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren