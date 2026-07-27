Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann steckt Wohnung in Brand

Festnahme im Kreis Kleve

Siegburg (ots)

In Siegburg setzte ein Mann am Sonntag (26. Juli) seine Wohnung an der Bonner Straße in Brand. Der 31-Jährige kündigte sein Vorhaben am Nachmittag einer Bekannten via Messenger-Dienst an. Diese wählte daraufhin den Notruf, so dass Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort entsendet wurden. Beim Eintreffen gegen 17:20 Uhr war Rauch zu sehen, der aus der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der betroffene Bereich der Bonner Straße und der kreuzenden Hohenzollernstraße gesperrt werden. Die Feuerwehr löschte die in Vollbrand stehende Wohnung, wodurch ein Übertreten der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert werden konnte. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der mutmaßliche Brandstifter war nicht mehr vor Ort. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die am Montagvormittag (27. Juli) zur Festnahme des 31-Jährigen im Kreis Kleve führte. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung dauern an. (Uhl)

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