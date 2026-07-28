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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gestoppt

Eitorf (ots)

Am Montagmorgen (27. Juli) um 07:25 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiwache Eitorf einen 22-jährigen Windecker, der auf einem Kleinkraftrad die Bahnhofstraße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle räumte der Fahrer ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, welcher ebenfalls durch den Windecker eingeräumt wurde. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss eingeleitet. (Pa)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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