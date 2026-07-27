Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dieb beißt Mann

Troisdorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (26. Juli) biss in Troisdorf ein Dieb einen Mann in die Hand. Gegen 04:05 Uhr meldete ein Taxifahrer zwei Personen, die an einer Bushaltestelle an der Sieglarer Straße im Ortsteil Oberlar eine körperliche Auseinandersetzung hätten. Dem war folgender Sachverhalt vorausgegangen: Einer der Kontrahenten hatte von seiner Wohnung in der Kepler Straße aus gesehen, dass der andere mit einer Taschenlampe in sein vor dem Haus geparkten Pkw leuchtete. Der 41 Jahre alte Troisdorfer ging daher auf die Straße und sprach den Unbekannten an, der mittlerweile auf dem Fahrersitz des Pkw saß. Der 42-Jährige warf daraufhin eine Sonnenbrille und Bargeld, das er offenbar gerade stehlen wollte, gegen die Windschutzscheibe und flüchtete zu Fuß in Richtung Sieglarer Straße. Der 41-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung auf und stellte den mutmaßlichen Dieb in Höhe der zuvor genannten Bushaltestelle, rang ihn zu Boden und hielt ihn dort fest. In dem Gerangel biss der zuvor Geflüchtete seinem Verfolger in die Hand. Der zufällig vorbeifahrende Taxifahrer verständigte die Polizei. Diese nahm den Verdächtigen vorläufig fest und brachte ihn zu einer Polizeiwache. Hier konnten bei dem Mann ohne festen Wohnsitz Gegenstände aufgefunden werden, die vermutlich weiteren Pkw-Aufbrüchen zuzuordnen sind. Der Mann, der schon häufig wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten ist, wird heute einem Haftrichter vorgeführt, der darüber entscheiden wird, ob der Mann in Haft geht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen und der Körperverletzung dauern an. (Uhl)

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