API-TH: 1. Ergänzungsmeldung Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 71 bei Suhl
Suhl (ots)
Die Ausgangsmeldung wird als bekannt vorrausgesetzt.
Bei dem verstorbenen Fahrer des Fahrzeugs handelt es sich um einen 61 jährigen Mann. Die Bundesautobahn 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen war für insgesamt 4 Stunden vollgesperrt. Mittllerweile ist die Unfallstelle vollständig geräumt und freigegben.
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