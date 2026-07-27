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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 71 bei Suhl

Suhl (ots)

Die Ausgangsmeldung wird als bekannt vorrausgesetzt.

Bei dem verstorbenen Fahrer des Fahrzeugs handelt es sich um einen 61 jährigen Mann. Die Bundesautobahn 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen war für insgesamt 4 Stunden vollgesperrt. Mittllerweile ist die Unfallstelle vollständig geräumt und freigegben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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