API-TH: 1. Ergänzungsmeldung Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 71 bei Suhl

Suhl (ots) - Am heutigen Montagmittag, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mercedes die A 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen den Anschlussstellen Meiningen/Nord und dem Dreieck Suhl. In Höhe der Unfallstelle verlor der Fahrzeugführer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Fahrzeugführer mit der ...

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