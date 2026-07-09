PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf der Dolberger Straße

Hamm-Heessen (ots)

Ein 58-jähriger VW-Fahrer verletzte sich am Mittwoch, 8. Juli, bei einem Alleinunfall aufgrund eines medizinischen Vorfalls auf der Dolberger Straße leicht.

Er befuhr gegen 16.30 Uhr die Dolberger Straße in westlicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Schlossstraße kam er von der Fahrbahn nach rechts ab und verunfallte in einem Graben. Dabei beschädigte er mehrere Hecken, sowie einen Leitpfosten und einen Telefonmast. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand insgesamt ein Schaden von zirka 18.800 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 07:42

    POL-HAM: VW Golf auf Parkplatz beschädigt

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Rautenstrauchstraße beschädigte ein bislang Unbekannter am Mittwoch, 8. Juli, einen geparkten VW Golf. Der Wagen wies frischen Lackabrieb sowie Kratzer auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 12:44

    POL-HAM: 64-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt

    Hamm-Heessen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße zog sich ein 64-jähriger Daimler-Fahrer am Dienstag, 7. Juli, leichte Verletzungen zu. Eine 32-jährige Opel-Fahrerin aus Ahlen fuhr gegen 18.10 Uhr aus einer Einfahrt auf Höhe des Hülskamp heraus und beabsichtigte nach links auf die Ahlener Straße zu fahren. Dabei übersah sie den von links kommenden Daimler-Fahrer, der in südlicher Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 08:05

    POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Fahrstreifenwechsel

    Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 7. Juli, auf der Sternstraße ereignete, verletzte sich eine Person leicht. Ein 18-jähriger Seat-Fahrer befuhr gegen 11.10 Uhr die Sternstraße auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in nördliche Richtung. Parallel zu ihm befuhr eine 34-jährige Ahlenerin mit ihrem Seat den linken der beiden Fahrstreifen in nördliche Richtung. Als der 18-Jährige mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren