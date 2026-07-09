Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf der Dolberger Straße

Hamm-Heessen (ots)

Ein 58-jähriger VW-Fahrer verletzte sich am Mittwoch, 8. Juli, bei einem Alleinunfall aufgrund eines medizinischen Vorfalls auf der Dolberger Straße leicht.

Er befuhr gegen 16.30 Uhr die Dolberger Straße in westlicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Schlossstraße kam er von der Fahrbahn nach rechts ab und verunfallte in einem Graben. Dabei beschädigte er mehrere Hecken, sowie einen Leitpfosten und einen Telefonmast. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand insgesamt ein Schaden von zirka 18.800 Euro. (bf)

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