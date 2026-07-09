Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW Golf auf Parkplatz beschädigt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Rautenstrauchstraße beschädigte ein bislang Unbekannter am Mittwoch, 8. Juli, einen geparkten VW Golf. Der Wagen wies frischen Lackabrieb sowie Kratzer auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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