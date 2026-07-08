Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vierstelliger Geldbetrag durch Smishing-Betrugsmasche erbeutet

Hamm-Herringen (ots)

Am Montag, 6. Juli, gelang es einem Betrüger, einem 22-jährigen Hammer einen geringen vierstelligen Betrag zu entlocken.

Der Geschädigte erhielt eine SMS, in der stand, dass er seine Bank-App aktualisieren müsse. Nachdem er auf den Link in der SMS geklickt und seine Daten eingegeben hatte, erhielt er einen Anruf. Der unbekannte, angebliche Bankmitarbeiter sprach akzentfrei Deutsch und warnte den jungen Mann, dass er betrogen worden sei. Um die Abbuchungen zu stornieren, sollte er eine Bestätigung in seiner Banking-App tätigen. Im Nachgang stellte der 22-Jährige fest, dass ihm zweimal je 2.000 Euro abgebucht worden waren.

Bei diesem Vorfall handelt es sich um Smishing (eine Kombination aus SMS und Phishing), bei dem mittels betrügerischer Textnachrichten persönliche Daten gestohlen, Geld erpresst oder Schadsoftware auf dem Smartphone installiert werden soll. Die Kriminellen nutzen dabei oft vertrauenswürdig erscheinende Identitäten wie Banken, Paketdienste oder angebliche Familienmitglieder.

Die Polizei gibt diesbezüglich folgende Präventionshinweise: - Klicken Sie niemals auf Links oder Anhänge in unerwarteten SMS. - Rufen Sie keine unbekannten Nummern an. - Geben Sie niemals Passwörter, PINs, TANs oder Kreditkartendaten über verlinkte Webseiten ein. - Loggen Sie sich bei einer angeblichen Bankwarnung immer manuell über Ihren Browser oder Ihre App ein - nutzen Sie nicht den Link aus der SMS. - Rufnummern blockieren und melden. Speichern Sie die Nummer nicht, sondern blockieren Sie sie. (bf)

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