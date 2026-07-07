Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Skoda beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Rhynern (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 5. Juli, 7.25 Uhr, und Montag, 6. Juli, 13.20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen geparkten Skoda auf dem Hannah-Arendt-Weg.

Der Pkw wies diverse Kratzer im Bereich des hinteren rechten Stoßfängers auf. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.600 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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