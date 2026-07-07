Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sicher mit dem Fahrrad unterwegs - Kostenloses Angebot für Seniorinnen und Senioren in Hamm

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Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei Hamm und die Hochschule Hamm-Lippstadt laden Seniorinnen und Senioren herzlich zu einem gemeinsamen Aktionstag rund um das Thema Verkehrssicherheit auf dem Fahrrad ein. Ziel der Veranstaltung ist es, die Sicherheit und den Fahrkomfort auf dem eigenen Fahrrad oder Pedelec zu verbessern und wertvolle Tipps für das sichere Radfahren im Alter zu vermitteln.

Am Dienstag, 14. Juli, von 11 bis 15 Uhr findet auf dem Campus der Hochschule Hamm-Lippstadt, Marker Allee 76, ein kostenloses Bike-Fitting mit ergänzendem Sicherheitsprogramm statt.

Im Mittelpunkt steht das professionelle Bike-Fitting der Hochschule Hamm-Lippstadt. Dabei wird das eigene Fahrrad individuell an die Körpermaße der Teilnehmerinnen und Teilnehmer angepasst. So werden beispielsweise Sattelhöhe und -position sowie Lenkerhöhe und der Abstand zum Sattel optimal eingestellt. Eine ergonomische Sitzposition erhöht nicht nur den Fahrkomfort, sondern kann auch Belastungsbeschwerden und Verletzungen insbesondere bei längeren Fahrten vorbeugen.

Ergänzend bietet die Polizei Hamm einen Fahrradparcours an, auf dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fahrsicherheit praktisch trainieren können. Zudem informieren die Mitarbeiterinnen der Verkehrsunfallprävention der Polizei in kurzen Vorträgen darüber, wie sich altersbedingte Veränderungen auf das Radfahren auswirken und mit welchen einfachen Maßnahmen die eigene Sicherheit im Straßenverkehr erhöht werden kann.

Für die Teilnahme ist das eigene Fahrrad oder Pedelec mitzubringen. Wer den Fahrradparcours nutzen möchte, benötigt außerdem einen Fahrradhelm.

Eine Anmeldung ist erforderlich und erfolgt bei Laura Bisinger telefonisch unter 02381 17 6734 oder per E-Mail an laura.bisinger@stadt.hamm.de.

Die Polizei Hamm und die Hochschule Hamm-Lippstadt freuen sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer und laden alle interessierten Seniorinnen und Senioren herzlich ein, das kostenlose Angebot zu nutzen und sicher in Hamm und Umgebung unterwegs zu sein. (bf)

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