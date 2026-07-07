Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Herzlich willkommen in Hamm: 30 neue Kommissaranwärterinnen und -anwärter haben ihr erstes Praktikum begonnen.

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Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, dem 6. Juli, machten 30 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter den ersten Schritt in den echten Polizeialltag. Die Studierenden des Einstellungsjahrgangs 2025 haben bei der Polizei Hamm nun ihr erstes Praktikum im Rahmen des dualen Studiums angetreten. Nach Theorieblöcken an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen lernen sie nun die Praxis kennen.

An ihrem ersten Tag wurden sie vom stellvertretenden Behördenleiter, Regierungsdirektor Jan Kieseheuer, begrüßt und herzlich willkommen geheißen. Er wünschte ihnen lehrreiche und interessante Wochen, aber vor allem viel Erfolg bei der "echten" Polizeiarbeit. Dabei wies er auf die ebenso anspruchsvollen wie vielseitigen Aufgaben des Polizeiberufs hin.

Auf das Praktikum wurden die angehenden Kommissarinnen und Kommissare durch Trainings an den Polizeischulen in Selm und Stukenbrock vorbereitet. Im realen Dienst werden sie von erfahrenen und speziell fortgebildeten Polizistinnen und Polizisten, sogenannten Tutorinnen und Tutoren, begleitet. In den nächsten Wochen werden sie daher bei Polizeieinsätzen dabei sein und in der Regel mit ihrem Tutor oder ihrer Tutorin sowie einem weiteren Polizisten oder einer weiteren Polizistin ein Streifenteam bilden. Die Anwärterinnen und Anwärter sind übrigens an dem silbernen Streifen auf ihren Schulterklappen erkennbar. Den ersten Stern erhalten sie erst nach erfolgreichem Abschluss des Studiums.

Das Praktikum endet am 31. August, anschließend geht es mit dem theoretischen Unterricht weiter.

Sie haben auch Interesse am Polizeiberuf? Dann finden Sie hier weitere Informationen: www.genau-mein-fall.de.

Für die Polizei Hamm steht PK Fabian Hadamczik als Einstellungsberater unter der Telefonnummer 02381/916-1216 oder per E-Mail (personalwerbung.hamm@polizei.nrw.de) für Fragen rund um den Polizeiberuf und das Einstellungsverfahren zur Verfügung. (bf)

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