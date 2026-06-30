Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einem Motorrad mit drei verletzten Personen in Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Kreisstraße 659 zwischen den Wiesbadener Vororten Auringen und Kloppenheim,

Dienstag, 30.06.2026, 16:05 Uhr

(jul) Am Dienstagnachmittag wurden drei Verkehrsteilnehmer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen den Wiesbadener Vororten Auringen und Kloppenheim teilweise schwer verletzt.

Am Dienstagnachmittag gegen 16:05 Uhr befuhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin mit einem roten Suzuki die Kreisstraße 659 aus Richtung Auringen in Richtung Kloppenheim.

Dabei geriet die 61-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 72-jähriger VW-Fahrer konnte noch ausweichen und schleuderte nach einer seitlichen Kollision der Pkw auf die angrenzende Grünfläche neben der Fahrbahn. Eine 19-jährige Motorradfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen dem roten Suzuki und dem Motorrad.

An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 20.000 Euro.

Die drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall teilweise schwerstverletzt und durch den Rettungsdienst in Wiesbadener Krankenhäuser eingeliefert. Der 72-jährige VW-Fahrer konnte die Klinik bereits verlassen.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Kreisstraße war bis 18:20 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Umleitungen wurden eingerichtet.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

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