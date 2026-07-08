POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Fahrstreifenwechsel
Hamm-Mitte (ots)
Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 7. Juli, auf der Sternstraße ereignete, verletzte sich eine Person leicht.
Ein 18-jähriger Seat-Fahrer befuhr gegen 11.10 Uhr die Sternstraße auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in nördliche Richtung. Parallel zu ihm befuhr eine 34-jährige Ahlenerin mit ihrem Seat den linken der beiden Fahrstreifen in nördliche Richtung.
Als der 18-Jährige mit seinem Wagen auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er die 34-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Dabei verletzte sich eine 41-jährige Mitfahrerin aus dem Seat der Ahlenerin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)
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