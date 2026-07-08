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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 64-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße zog sich ein 64-jähriger Daimler-Fahrer am Dienstag, 7. Juli, leichte Verletzungen zu.

Eine 32-jährige Opel-Fahrerin aus Ahlen fuhr gegen 18.10 Uhr aus einer Einfahrt auf Höhe des Hülskamp heraus und beabsichtigte nach links auf die Ahlener Straße zu fahren. Dabei übersah sie den von links kommenden Daimler-Fahrer, der in südlicher Fahrtrichtung unterwegs war. Es kam zur Kollision, wodurch der 64-Jährige mit seinem Auto ein Tor sowie eine Hauswand streifte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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