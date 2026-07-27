Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann bedroht Barbesucher mit Messer - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Troisdorf (ots)

Am Freitagabend (24. Juli) wurde die Polizei in die Troisdorfer Innenstadt gerufen. Mehrere Männer berichteten, sie hätten sich im Außenbereich einer Bar aufgehalten, als ein Unbekannter sie belästigte und aggressiv auftrat. Im Verlauf des Streits zog der Mann ein Messer und bedrohte die Gruppe. Bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Verdächtige in Richtung Fischerplatz.

Dort trafen die Beamten auf einen 43-jährigen Troisdorfer, der wegen Waffen- und Gewaltdelikten bekannt ist. Zur eigenen Sicherheit fixierten sie ihn, legten ihm Handschellen an und durchsuchten ihn nach dem Messer. In seinen Taschen fanden sie ein Taschenmesser, das sie sicherstellten.

Auch gegenüber den Polizisten zeigte sich der Mann verbal aggressiv. Er verbrachte den Rest des Tages in einer Zelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung. (Bi)

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