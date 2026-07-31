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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfallbeteiligter legt gefälschten Führerschein vor

Hennef (ots)

Am Mittwoch (29. Juli) kam es in Hennef gegen 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Bagatellschaden. Ein 35-jähriger Hennefer war mit seinem Pkw von der Stoßdorfer Straße in die Schützenstraße eingebogen und dabei mit dem Auto einer 22-Jährigen zusammengestoßen. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Der 35-Jährige drängte darauf, den Unfall ohne Polizei Regeln zu wollen. Darauf ließ sich die junge Frau nicht ein und verständigte die Polizei. Der Grund für das Drängen auf einen privaten Personalienaustausch wurde schnell klar: Der Hennefer legte den Beamten einen griechischen Führerschein vor und erklärte, er habe die Fahrerlaubnis während eines mehrmonatigen Aufenthalts in Griechenland erworben. Doch der Führerschein wies keine der üblichen Sicherheitsmerkmale auf - eine Komplettfälschung. Die Polizei stellte das Dokument als Beweismittel sicher.

Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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