Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl: Mann rangelt mit Ladendetektiv und erhält Hausverbot

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus Iserlohn stahl am Donnerstag (18.06.2026) mehrere Lebensmittel aus einem Geschäft an der Straße "Auf dem Lölfert". Als ein Ladendetektiv ihn zur Rede stellte, wurde der 33-Jährige aggressiv. Der Detektiv rief die Polizei.

Einsatzkräfte erschienen gegen 18.50 Uhr an dem Geschäft und trafen den Ladendetektiv an, der zu diesem Zeitpunkt den tatverdächtigen Dieb am Boden fixierte. Der Dieb schrie herum und war aggressiv. Daher legten ihm die Beamten Handschellen an. Der 43-jährige Ladendetektiv hatte den Mann zuvor dabei beobachtet, wie er Lebensmittel in seine Jackentasche steckte und sich damit anschließend, ohne zu zahlen, entfernen wollte. Der Ladendetektiv sprach den Mann an, woraufhin dieser versuchte, zu flüchten. In der Folge wurde der Dieb aggressiv und schubste den 43-Jährigen, als er ihn an seiner Flucht mit dem Diebesgut hindern wollte. Dem 43-Jährigen gelang es jedoch, den Mann zu Boden zu ziehen und festzuhalten.

Der 33-jährige Iserlohner war bereits polizeibekannt und stand zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von etwa 0,8 Promille. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls, zudem erhielt er ein Hausverbot für das Geschäft. (rst)

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