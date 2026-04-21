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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wir vor Ort für Sie - Polizei lädt zum Austausch im Stadtteil Rheingönheim ein

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Was wäre die Polizei ohne die Bürgerinnen und Bürger? Rund neun von zehn Straftaten werden erst durch Hinweise aus der Bevölkerung bekannt. Damit leisten die Menschen vor Ort einen entscheidenden Beitrag zur Aufklärung und Bekämpfung von Kriminalität. Ein offener Austausch zwischen Polizei und Bevölkerung ist daher unverzichtbar, denn nur wer miteinander spricht, kann gemeinsam etwas bewegen.

Am Freitag, 24. April 2026, sind die Kontaktbeamten Ihrer Polizei mit einem Infostand im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim vertreten. Interessierte finden sie zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Kantor-Josef-Jacob-Platz in der Hauptstraße.

Mit diesem Angebot möchte die Polizei den direkten Dialog fördern, Fragen beantworten und sich den Anliegen annehmen. Mit dabei sein wird auch der Ortsvorsteher von Rheingönheim. Die Polizei lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, vorbeizukommen, sich zu informieren und ihre Anregungen oder Fragen einzubringen.

Sie können nicht persönlich vor Ort kommen und haben Fragen zu Präventionsthemen? Kein Problem. Unter https://s.rlp.de/kE4ett5 haben unsere Präventionsexperten umfangreiche Informationsmaterialien für Sie zusammengestellt.

Bleiben Sie immer informiert! Abonnieren Sie den WhatsApp Kanal des Polizeipräsidiums Rheinpfalz https://s.rlp.de/bgkTn und erhalten Sie aktuelle Polizeimeldungen und Veranstaltungshinweise der Polizei aus der Vorder- und Südpfalz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621 963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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