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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Warnhinweis und Zeugenaufruf zu ausgelegten Reißzwecken in Speyer-Nord

Speyer (ots)

Unbekannte Personen haben in den vergangenen Tagen mehrfach Reißzwecken auf Radwegen im Bereich Speyer-Nord ausgelegt. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden die ausgelegten Reißzwecken von Mitarbeitern der Stadtreinigung entfernt. Das Auslegen solcher Gegenstände stellt eine Gefahr für Radfahrer dar. Beschädigte Reifen können zu Stürzen und Verletzungen führen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Geschädigte können sich bei der Polizei Speyer melden oder Anzeige über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz erstatten, diese ist unter folgendem Link zu finden

https://portal.onlinewache.polizei.de/de/

Weiterhin bittet die Polizei Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen auf oder in der Nähe von Radwegen im Bereich Speyer-Nord beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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