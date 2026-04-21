Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Elektronikgeschäft - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 17.04.2026, 18:00 Uhr bis Montag, den 20.04.2026, 07:50 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Elektronikgeschäft in der Wormser Straße ein und dort einen Kaffeevollautomaten entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die in der Nähe des Geschäfts EP-Seidel in der Wormser Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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