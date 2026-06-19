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Polizei Hagen

POL-HA: In Schlangenlinien unterwegs: Polizei zieht alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Donnerstagabend (18.06.2026) gegen 21.40 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein vorausfahrendes Auto in Schlangenlinien die Fleyer Straße entlangfährt. Polizeibeamte begaben sich ins Hochschulviertel, stellten das verdächtige Fahrzeug fest und hielten es an. Der 55-jährige Fahrer des VW Caddy machte auf die Polizisten einen alkoholisierten Eindruck. Seine Reaktionen waren stark verlangsamt und ein deutlicher Alkoholgeruch ging von ihm aus. Auf Nachfrage der Beamten gab der Mann zu, dass er vor wenigen Stunden Alkohol getrunken hatte. Er stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, der einen Wert von 1,6 Promille nachwies. Ihm wurde auf der Polizeiwache zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutprobe entnommen. Zudem untersagten die Einsatzkräfte ihm die Weiterfahrt. (rst)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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