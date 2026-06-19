Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb fällt erneut auf und wird vorläufig festgenommen

Hagen-Haspe (ots)

Ein 35-jähriger Mann aus Gevelsberg ist am Donnerstag (18.06.2026) in einer Drogerie in Haspe zum wiederholten Mal als tatverdächtiger Ladendieb in Erscheinung getreten.

Einem Ladendetektiv fiel der 35-Jährige auf, als er gegen 17.25 Uhr mehrere Parfümflaschen in seine Tasche steckte und den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Der Mann hatte bereits an den vorangegangenen Tagen Ware gestohlen. Der Ladendetektiv verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den Gevelsberger aufgrund der Wiederholungsgefahr und der Prüfung eines beschleunigten Verfahrens vorläufig fest. (rst)

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