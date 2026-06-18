Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer droht Personen in Geschäft mit dem Tod

Hagen-Haspe (ots)

Ein alkoholisierter Randalierer bedrohte in einem Lebensmittelgeschäft in der Vollbrinckstraße am Mittwochabend (17.06.2026) mehrere Personen. Nachdem er gegen 21.20 Uhr mit zwei 16-jährigen Jungen in dem Geschäft in Streit geriet, sie mit dem Tode bedrohte und einen der beiden am Arm packte, wandten sich die Jugendlichen an den Sicherheitsdienst. Dessen zwei Mitarbeitern war der Mann bereits bekannt, da er in der Vergangenheit wegen eines Ladendiebstahls aufgefallen war und seitdem Hausverbot in der Filiale hatte. Die beiden Männer führten den 29 Jahre alten Randalierer vor das Geschäft und warteten auf die alarmierten Polizeibeamten, während der 29-Jährige auch einem der Mitarbeiter drohte.

Auch im Beisein der Polizisten hörte er nicht auf und richtete seine Worte anschließend gegen eine der Einsatzkräfte. Die Polizisten entschlossen sich, den Mann in Gewahrsam zu nehmen und brachten ihn zur Polizeiwache. (rst)

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