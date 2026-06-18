PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Junge wirft mit Obst und Steinen von Balkon

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein jugendlicher Anwohner bewarf einen 23-jährigen Mann am Mittwoch (17.06.2026) mit Obst und Steinen.

Der 23-Jährige befand sich um 15.30 Uhr in der Schwanenstraße, als der Junge auf einen Balkon im Obergeschoss trat. Er warf mit Birnen und Steinen, sodass der 23-Jährige am Kopf getroffen wurde. Er erlitt Schmerzen. Zudem beobachtete er, wie der Junge erfolglos versuchte, Kinder auf dem dortigen Spielplatz mit Kirschen zu bewerfen. Der 23-Jährige verständigte die Polizei. In dem Wohnhaus trafen die eingesetzten Beamten zwei jugendliche Geschwister an. Die Jungen gaben an, nichts mit den Taten zu tun gehabt zu haben. Aufgrund der vorliegenden Kenntnisse wurde jedoch gegen beide eine Anzeige gefertigt. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 08:17

    POL-HA: Ladendieb trägt Badeanzug unter Kleidung und versteckt Ware darin

    Hagen-Boele (ots) - In einem Lebensmittelgeschäft in Boele entwendete ein 20-jähriger Mann am Mittwoch (17.06.2026) mehrere Flaschen Alkohol. Hierfür begab er sich gegen 14.40 Uhr in das Geschäft an der Freiligrathstraße und nahm Alkoholflaschen aus den Auslagen. Die Flaschen versteckte er unter seiner Kleidung. Ein Ladendetektiv beobachtete ihn dabei. Als der ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 12:07

    POL-HA: Besorgte Melderin macht Polizei auf Autofahrer aufmerksam

    Hagen-Eilpe (ots) - Aufgrund einer sehr auffälligen Fahrweise eines Autofahrers meldete sich eine Hagenerin am Dienstag (16.06.) gegen 11.15 Uhr bei der Polizei. Die Zeugin berichtete, auf der Delsterner Straße auf einen Peugeot aufmerksam geworden zu sein. Das vor ihr fahrende Auto sei zunächst immer wieder 20 km/h langsamer als erlaubt gefahren. Zusätzlich kam der Peugeot mehrfach nach links und rechts von der ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 11:53

    POL-HA: Zechbetrug - Sechs Gäste zahlen Rechnung für Getränke nicht

    Hagen-Mitte (ots) - Sechs bislang unbekannte Personen verließen am Dienstagabend (16.06.2026) eine Bar in der Innenstadt, ohne vorher die Rechnung für ihre Getränke bezahlt zu haben. Zwischen 19.50 Uhr und 21.50 Uhr hielten sich die Personen in der Kneipe in der Frankfurter Straße auf. In diesem Zeitraum spielten sie Billard, Darts und nahmen diverse Getränke zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren