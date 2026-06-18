Polizei Hagen

POL-HA: Junge wirft mit Obst und Steinen von Balkon

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein jugendlicher Anwohner bewarf einen 23-jährigen Mann am Mittwoch (17.06.2026) mit Obst und Steinen.

Der 23-Jährige befand sich um 15.30 Uhr in der Schwanenstraße, als der Junge auf einen Balkon im Obergeschoss trat. Er warf mit Birnen und Steinen, sodass der 23-Jährige am Kopf getroffen wurde. Er erlitt Schmerzen. Zudem beobachtete er, wie der Junge erfolglos versuchte, Kinder auf dem dortigen Spielplatz mit Kirschen zu bewerfen. Der 23-Jährige verständigte die Polizei. In dem Wohnhaus trafen die eingesetzten Beamten zwei jugendliche Geschwister an. Die Jungen gaben an, nichts mit den Taten zu tun gehabt zu haben. Aufgrund der vorliegenden Kenntnisse wurde jedoch gegen beide eine Anzeige gefertigt. (rst)

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