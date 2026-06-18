Polizei Hagen

POL-HA: Verpuffung vor Wohnhaus in Hohenlimburg - Polizeihubschrauber im Einsatz

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Vor einem Wohnhaus in Hohenlimburg kam es in der Nacht auf Donnerstag (18.06.2026) zu einer Verpuffung. Ein Zeuge befuhr gegen 03 Uhr die Steltenbergstraße mit seinem Fahrrad und wurde auf einen lauten Knall aufmerksam. Er alarmierte die Polizeibeamten, die an der Fassade und dem Treppenabsatz Rußspuren sowie ein verschmortes Plastikteil feststellten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Für die Fahndung nach dem oder den unbekannten Täter/n wurde ein Hubschrauber eingesetzt. Sie verlief ohne Erfolg. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell