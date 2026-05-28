Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuer an einer Gewerbehalle | Brennender Presscontainer abgelöscht

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Neuss (ots)

Am Dienstag, den 26.05.2026, wurde die Feuerwehr Neuss gegen 15:59 Uhr zu einem Containerbrand an einem Gewerbebetrieb an der Hansemannstraße im Ortsteil Stüttgen alarmiert. Gemeldet war ein brennender Container im Außenbereich des Betriebsgeländes.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Ein etwa 20 m³ großer Presscontainer, der unmittelbar an einer Gewerbehalle abgestellt war, brannte. Ein Team ging unter Atemschutz vor und leitete mit einem C-Rohr die Brandbekämpfung ein.

Da der Container direkt am Gebäude stand und eine wirksame Brandbekämpfung an dieser Stelle nur eingeschränkt möglich war, wurde ein Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr nachgefordert. Der betroffene Presscontainer wurde aufgenommen, von der Halle weggezogen und auf eine freie Fläche des Betriebsgeländes transportiert. Dort konnte der Container gefahrlos weiter geöffnet und abgelöscht werden.

Die Löschwasserversorgung wurde über ein Tanklöschfahrzeug sichergestellt, da sich keine geeignete Wasserversorgung in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle befand.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Brandgut mit einem Feuerwehr-Traktor auseinandergezogen, um auch verdeckte Glutnester gezielt ablöschen zu können. Bei dem brennenden Material handelte es sich um Papier- und Kartonagenreste.

Nach rund zwei Stunden konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden. Verletzt wurde niemand.

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