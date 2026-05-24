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FW-NE: Feuer in einer Lagerhalle | Frühzeitiger Notruf verhindert Großbrand

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Neuss (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 24.05.2026, wurde die Feuerwehr Neuss gegen 09:05 Uhr zu einem Brandereignis in einer Lagerhalle an der Floßhafenstraße im Neusser Hafengebiet alarmiert. Bereits auf der Anfahrt bestätigte sich die Meldung. Die Einsatzkräfte konnten "auf Sicht" anfahren, da bereits dichter Rauch aus beiden Seiten der Halle drang.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Gabelstapler innerhalb der Lagerhalle in Brand geraten war. Umgehend wurde ein Löschangriff vorbereitet und ein Team unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung eingesetzt. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Eine Ausbreitung auf umstehende Fahrzeuge und Arbeitsmaterialien wurde verhindert.

Parallel zur Brandbekämpfung wurden Abluftöffnungen geschaffen sowie umfangreiche Lüftungsmaßnahmen eingeleitet, um die betroffene Halle vom Brandrauch zu befreien. Hierzu kamen insgesamt drei Hochleistungslüfter zum Einsatz. Sicherheitshalber wurde die Halle zusätzlich von außen mittels Drohne und Wärmebildkamera kontrolliert. Dabei konnten keine weiteren Feststellungen gemacht werden. Die Entrauchungsmaßnahmen in der Halle erstreckten sich über rund eine Stunde.

Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt. Gegen 10:14 Uhr konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

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