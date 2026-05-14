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FW-NE: Verkehrsunfall auf der A57 | Ersthelfer betreuen Fahrerin vor Eintreffen der Feuerwehr

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Neuss (ots)

Am Mittwochabend, den 13.05.2026, wurde die Feuerwehr gegen 22:04 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A57 in Fahrtrichtung Krefeld an der Anschlussstelle Norf alarmiert. Die Alarmierung erfolgte über ein sogenanntes eCall-Notrufsystem eines Fahrzeugs.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich um einen Alleinunfall eines Pkw handelte, der die Leitplanke durchbrochen hatte und in den Graben gerutscht war. Die Fahrerin wurde bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch mehrere Ersthelfer betreut und aus dem Fahrzeug befreit. Dieses schnelle und umsichtige Handeln ist besonders hervorzuheben.

Der Rettungsdienst übernahm anschließend die medizinische Versorgung der Fahrerin und transportierte diese in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und unterstützte die Bergungsmaßnahmen.

Nach Abschluss aller Arbeiten wurde die Einsatzstelle nach rund drei Stunden an die Polizei übergeben. Die Unfallursache ist unklar.

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